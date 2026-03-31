Una novela de la brasileña Ana Paula Maia, finalista al premio Booker Internacional

Publicada originalmente en 2017 y llevada al inglés por la canadiense Padma Viswanathan en 2025, el libro -el más corto a concurso, con 101 páginas- narra la vida en una colonia penal remota de Brasil, donde se difuminan los límites entre justicia y crueldad, según dijo la organización este martes en un comunicado.

Maia y Viswanathan optarán al premio de 50.000 libras (57.500 euros al cambio de hoy), que se reparte a partes iguales entre autor y traductor, mientras que cada finalista recibe 5.000 libras (5.750 euros), igualmente divididas entre ambos.

En esta edición, Maia es la única autora latinoamericana reconocida, tras quedar fuera de la final la argentina Gabriela Cabezón Cámara, cuyo libro de 2023 'Las niñas del naranjel' había figurado inicialmente entre los trece preseleccionados.

Completan la lista de finalistas 'The Nights Are Quiet in Tehran', de la alemana Shida Bazyar, sobre una familia iraní marcada por la revolución y el exilio; 'She Who Remains', de la búlgara Rene Karabash, centrada en una joven en una sociedad tribal contemporánea de Albania; y 'The Director', del también alemán Daniel Kehlmann, que aborda la trayectoria de un cineasta en la Alemania nazi.

Asimismo, compiten 'The Witch', publicada por la francesa Marie NDiaye hace 30 años, donde la magia irrumpe en la vida cotidiana; y 'Taiwan Travelogue', de la taiwanesa Yáng Shuāng-zǐ, que sigue a una mujer japonesa en un viaje por la isla en los años treinta bajo dominio japonés.

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De los seis finalistas, cinco son mujeres y cuatro de los traductores también, mientras que los textos proceden de cinco lenguas originales y ocho nacionalidades repartidas en cuatro continentes, señaló la organización.

"Nuestra lista ofrece un recorrido por lo mejor de la ficción traducida, con historias que atraviesan distintos momentos del último siglo", afirmó la presidenta del jurado, Natasha Brown.

Brown añadió que, aunque hay dureza y soledad, cada obra deja una sensación de esperanza y humanidad, con personajes que "permanecerán en la memoria de los lectores".

El ganador, que se anunciará el 19 de mayo en una ceremonia en el museo de arte contemporáneo Tate Modern de Londres, se sumará al conjunto de autores consagrados por el premio en ediciones anteriores, como Han Kang y Olga Tokarczuk, quienes posteriormente recibieron el premio Nobel de Literatura.