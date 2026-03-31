Uruguay enviará toneladas de alimentos a Cuba en un barco que saldrá desde México

Aún no se tiene conocimiento de la fecha exacta en que la embarcación partirá a la isla, ya que la iniciativa se concretará en cooperación con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, encargado de la logística, según informaron medios locales y confirmaron a EFE fuentes del Poder Ejecutivo este martes.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, había adelantado meses atrás que el país suramericano buscaba la forma de "dar una mano" a Cuba, aunque tuviese que ser con un gesto simbólico.

En ese momento, el canciller aclaró que esta sería "una señal de solidaridad de Uruguay, no con un país ni con un régimen".

Cuba se encuentra en la situación más delicada en los últimos 67 años, cuando Washington impuso un embargo a la isla.

Tras la intervención militar de EE.UU. en Venezuela del 3 de enero, el Gobierno del presidente Donald Trump logró el bloqueo de los envíos de crudo y gasolina a la isla desde Caracas, dejando a Cuba sin este aliado esencial y el Gobierno implementó un plan de emergencia y aplicó restricciones en múltiples sectores.

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El pasado viernes, México informó la llegada a la isla de un nuevo barco de ayuda humanitaria con 96 toneladas de alimentos, concretando así el cuarto envío de estas características en lo que va del año.

Esa misma semana, Sheinbaum confirmó la colaboración con autoridades cubanas para reactivar el suministro de petróleo a la isla y en las últimas horas el petrolero ruso Anatoli Kolodkin, con 740.000 barriles de crudo, equivalente a 100.000 toneladas, llegó al puerto de Matanzas, en el oeste de Cuba.