Vance publicará en junio un libro sobre su conversión al catolicismo

"Llevo mucho tiempo escribiendo este libro y me siento honrado de poder compartir finalmente la historia completa con todos vosotros. 'Comunión' trata sobre mi experiencia personal y cómo recuperé la fe", escribió Vance en un mensaje en X.

El libro, titulado, 'Communion: Finding My Way Back to Faith' (Comunión: Encontrando mi camino de regreso a la fe') saldrá la venta el próximo 16 de junio y será editado por HarperCollins, la misma editorial con la que publicó su primera obra, 'Hillbilly Elegy' (Elegía del campesino) en 2016, que lo catapultó a la fama.

La obra, de 304 páginas, "supone una exploración espiritual de lo que significa ser cristiano en todas las etapas de la vida que JD Vance ha vivido: como niño, joven, esposo, padre y líder", reza la sinopsis.

La fe de Vance se ha convertido en una parte fundamental de su trayectoria política, incluyendo en posturas sobre temas como la oposición al derecho al aborto o el apoyo público que ha prestado a influyentes líderes cristianos conservadores, como el fallecido activista Charlie Kirk.