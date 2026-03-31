Wadephul afirma en aniversario de Bucha que no hay seguridad posible con Rusia de Putin

"Este amargo aniversario pone de manifiesto que la seguridad sigue sin ser posible con la Rusia de Putin, sino sólo en su contra. A todas las propuestas de diálogo de Ucrania, a todas las ofertas de alto el fuego, Moscú solo responde con más guerra. Con una lluvia de bombas, terror de misiles y enjambres de drones", denunció.

Por eso, agregó, la paz duradera para Ucrania y para toda Europa sólo surgirá finalmente de la fortaleza ucraniana y de la comprensión por parte de Rusia de que ya no puede lograr nada por la vía militar.

"Cuán largo es ese camino, también depende de los europeos que apoyan a Ucrania. Debemos dejar claro que nosotros tenemos la mayor resistencia, que estamos unidos, que ceder no es una opción. Ese debe ser el mensaje del encuentro de hoy", añadió Wadephul, al referirse a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea este martes en Bucha y en Kiev.

Este consejo de ministros en Ucrania envía una señal clara de que "los ucranianos son parte de nuestra familia europea" y que "les acompañamos con determinación en su camino hacia la Unión Europea, por el que se decidieron en 2014 en el Euromaidán", dijo.

También es una señal clara dirigida a Rusia en cuanto a que los responsables de esta guerra y de los crímenes cometidos no pueden quedar impunes, añadió.

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"Nosotros, en Alemania y también como Unión Europea, seguimos teniendo un objetivo claro: una paz justa, sólida y duradera para una Ucrania libre y democrática", subrayó.

Wadephul se refirió a las imágenes de la masacre de civiles cometida en las primeras semanas de la invasión por el Ejército ruso en la ciudad de Bucha, situada cerca de la capital ucraniana, como "una mirada espantosa a los abismos más profundos de la crueldad humana y un foco de atención sobre lo que las personas en los territorios ocupados de Ucrania llevaban ya 12 años sufriendo".

"Bucha es un símbolo de innumerables otros crímenes de guerra rusos. Las masacres de Izium, el bombardeo de la estación de tren de Kramatorsk, el asedio de Mariúpol: allá donde va la Rusia de Putin, llegan el asesinato y la barbarie", añadió.

Al mismo tiempo, "Bucha también representa la fuerza del ejército ucraniano para reconquistar grandes extensiones de territorio, la resistencia y el coraje de los ucranianos, su derecho a un futuro en paz y libertad frente a la opresión rusa", afirmó.