Wall Street sube casi 2,5 % por el optimismo de que guerra en Oriente Medio acabe pronto

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 1.125 puntos, hasta los 46.341; el selectivo S&P 500 avanzó un 2,91 %, hasta los 6.528 enteros, y el tecnológico Nasdaq sumó un 3,83 %, hasta las 21.590 unidades.

La Bolsa de Nueva York registró una de las mayores subidas desde que se originó la guerra en Oriente Medio tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán del pasado 28 de febrero, y despidió con optimismo un mes de marzo marcado por las pérdidas y el temor de los inversores ante la posibilidad de que la economía se viera más afectada por la persistencia de las hostilidades.

Aun así, en el cómputo mensual el Dow Jones perdió un 4,45 %, mientras que S&P 500 un 4,23 % y el Nasdaq un 4,11 %.

Uno de los momentos que marcó el mes de marzo fue la entrada en territorio de corrección del Dow y el Nasdaq, tras caer un 10 % respecto a su último récord.

Las acciones repuntaron este martes después de que Trump comunicara a sus asesores, según The Wall Street Journal, que está dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán, incluso si el estrecho de Ormuz permanece cerrado, uno de los asuntos que más ha afectado a la economía por disparar el precio del petróleo mundial.

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Precisamente, la escalada del precio del crudo, que despidió marzo por encima de los 100 dólares el barril, una barrera que no había cruzado en el cierre de la sesión desde 2022, ha provocado estas semanas el hundimiento de los índices.

La Casa Blanca insistió este lunes en que mantiene el plazo ofrecido hace tiempo por el presidente con respecto a la duración de la guerra: entre cuatro y seis semanas.

Si cumplen, la guerra debería terminar la próxima semana. El 6 de abril se cumple el ultimátum que el mandatario dio a Teherán para abrir el estrecho o de lo contrario destruir sus centrales nucleares.

En el plano corporativo, las subidas de este martes las protagonizaron Caterpillar Inc, que avanzó un 6,13 %; Nvidia, un 5,62 %; Boeing, un 5,19 %, y Goldman Sachs, un 4,75 %.

La amenaza de la Guardia Revolucionaria iraní de atacar oficinas de compañías tecnológicas estadounidenses en la zona, entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google, no pareció afectar a los inversores de estas empresas, ya que sumaron un 3,12 %, un 2,9 % y un 5,02 %, respectivamente.

En otros mercados, el oro, activo refugio, subió un 3,34 %, hasta los 4.709 dólares la onza; y la plata un 7 %, hasta los 75,5 dólares.