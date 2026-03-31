Zelenski pide a Kallas una solución al bloqueo del crédito a Ucrania

"La prioridad clave es desbloquear los 90.000 millones del paquete de apoyo financiero a Ucrania", dijo en sus redes sociales tras recibir a Kallas.

El presidente ucraniano recordó que el dinero "es de una importancia crítica" para Kiev, y señaló que el crédito es "una garantía de seguridad financiera no solo para Ucrania, sino para toda Europa".

"Este mismo paquete debe garantizar nuestra defensa y enviar una señal a los rusos de que su guerra está condenada al fracaso. Esta señal depende de Europa, y es esencial que esta señal se envíe para que la guerra pueda terminar antes", recalcó Zelenski.

Kallas dijo previamente en Bucha, ciudad satélite de Kiev que visitó junto con varios ministros de Exteriores de la UE con motivo del cuarto aniversario de la masacre de civiles que tuvo lugar allí por parte de las tropas rusas, que lamentablemente no tiene buenas noticias que dar ahora mismo al respecto.

"Tenemos algunos obstáculos en el camino en lo que respecta tanto al vigésimo paquete de sanciones como al desembolso del préstamo. El trabajo continúa para superar estos obstáculos, pero lamentablemente hoy no tengo buenas noticias que dar aquí de que este préstamo vaya a ser desembolsado", señaló junto al ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kallas dejó claro que siguen trabajando y esperan "obtener esta decisión en el próximo Consejo Europeo".

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha declarado que bloqueará el crédito hasta que Ucrania restablezca el tránsito por su territorio de petróleo ruso hacia Hungría, interrumpido desde que el pasado 27 de enero Rusia dañara una estación de bombeo clave del oleoducto Druzhba a su paso por Ucrania.

Zelenski ha aceptado la petición de la UE para que repare la infraestructura con asistencia financiera de Bruselas, pero un equipo de expertos europeos lleva más de una semana en Kiev sin que haya recibido permiso para inspeccionar la estación en cuestión y que puedan comenzar las obras.

El viceministro de Integración Europea ucraniano, Tarás Kachka, declaró este martes que Kiev no ha permitido hasta ahora hacer su trabajo a los expertos por razones de seguridad.