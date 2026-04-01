Kuwait informa de un incendio en su aeropuerto internacional tras un ataque

La agencia kuwaití atribuyó el ataque a aviones no tripulados "procedentes de Irán y de las facciones armadas que apoya", según un comunicado publicado en X, en el que indicó que los daños fueron únicamente materiales y no se registraron heridos.

El portavoz oficial de la Autoridad General de Aviación Civil, Abdullah Al-Rajhi, explicó que el ataque provocó daños importantes en los depósitos de combustible de la Compañía de Suministro de Combustible de Aviación de Kuwait (KAFCO) en este aeropuerto.

La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares y comparten intereses con Estados Unidos y países aliados han sido objetivo de ataques iraníes desde el 28 de febrero, cuando EE. UU. e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señaló la víspera que los países del Golfo concentrarán las mayores pérdidas macroeconómicas de esta guerra, por la elevada exposición a las perturbaciones comerciales y a la volatilidad de los mercados energéticos relacionada con importantes caídas de la producción, la inversión y el comercio.