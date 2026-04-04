Al menos un herido deja un atentado con una motocicleta bomba en el noroeste de Colombia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos (unos 27.300 dólares) "por información que permita capturar a los responsables del ataque terrorista, con motocicleta bomba, en Briceño" que dejó "un Policía herido y daños materiales".

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que este atentado cometido "en plena Semana Santa, responde a una reacción cobarde y es una muestra de debilidad de los grupos criminales que allí delinquen ante las operaciones sostenidas de la Fuerza Pública".

"Aunque este ataque terrorista no dejó víctimas fatales, sí constituye un crimen de guerra y de lesa humanidad al atacar a la población civil y emplear medios y métodos prohibidos por el DIH (derecho internacional humanitario). Estos actos los muestran como lo que son: terroristas que atacan a la gente", expresó el alto funcionario.

Sánchez Suárez recordó que en la zona donde fue cometido el ataque operan el Frente 36 del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), una disidencia de las FARC liderada por alias Calarcá con la que el Gobierno negocia la paz, y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

"La Fuerza Pública tiene activadas todas las capacidades para identificar y capturar a los responsables, en una región donde delinquen la estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá y estructuras del autodenominado EGC (Ejército Gaitanista de Colombia) o comúnmente conocido como Cartel del Clan del Golfo", añadió el ministro.