Al menos un muerto deja tiroteo en la frontera de Haití con República Dominicana

Al parecer, el tiroteo, que se produjo en un área haitiana conocida como Las Dos Bocas (centro este), ocurrió alrededor de las 17:30 (21:30 GMT) mientras decenas de haitianos se encontraban en las riberas de un río de la zona con motivo de los festejos religiosos del Viernes Santo, según publicó el 'Listín Diario'.

El tiroteo habría sido perpetrado por miembros de una banda procedente de Belladère -localidad cercana al punto donde sucedieron los hechos- quienes utilizaron armas cortas y largas, señala el rotativo, que vincula el caso "a una disputa relacionada con el narcotráfico entre grupos de Thomonde (localidad fronteriza del centro este) y el sector conocido como 'El Cas', cercano al río Artibonito".

El suceso dejó también varios heridos y daños materiales.

Del lado dominicano decenas de personas que se encontraban cerca de dicho punto de la frontera, situado en la provincia de Elías Piña, huyeron tras escuchar los disparos, detalla este medio.

Este hecho se produce después de que el Alto Mando de las Fuerzas Armadas de Haití (FAD'H) decretase el paso a la "Condición D", el nivel máximo de alerta de la institución, a partir del lunes 6 de abril, una decisión que se produjo en medio del recrudecimiento de la violencia, según informó el Ministerio de Defensa del país en la madrugada de este viernes.

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La alerta máxima para las Fuerzas Armadas haitianas se adoptó tras la llegada este miércoles de los primeros efectivos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés), creada por la ONU, en un clima de inseguridad marcado por la violencia de las bandas criminales.