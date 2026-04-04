Armenia dice que podría abandonar la OTSC y la UEEA si suben los precios del gas ruso

"Estas conversaciones no son nada nuevo; por ejemplo, hablar de importar productos armenios o del (subir) precio del gas. Debo decir que si toman esa decisión, Armenia tomará la suya y finalmente se retirará de la OTSC y de la UEEA", declaró Simonián en una rueda de prensa, citado por la agencia de noticias Interfax.

Sin embargo, el presidente del Parlamento descartó que "se llegue a tal extremo", debido a la "buena y eficaz conversación" entre el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y el presidente ruso Vladímir Putin, el 1 de abril en Moscú.

Durante dicho encuentro, Pashinián, del que hoy se conoce su candidatura para primer ministro como cabeza de lista de su partido para las próximas elecciones, le explicó a Putin sobre la suspensión de la participación de Armenia en la OTSC y reafirmó su compromiso con el acercamiento a la Unión Europea (UE), señalando que la decisión final entre la integración europea y la UEEA debe recaer en los ciudadanos del país.

Por su parte, Putin respondió que era imposible combinar la participación en ambos grupos de integración.

Tras las conversaciones, el vice primer ministro ruso, Alexéi Overchuk, señaló que Rusia se vería obligada a reconsiderar sus relaciones económicas con Armenia si esta continúa acercándose a la Unión Europea.

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Armenia sigue dependiendo de los recursos energéticos rusos y su gas es suministrado por una empresa filial del gigante ruso Gazprom, que lo distribuye a través de un gasoducto que cruza Georgia.