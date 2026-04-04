Autoridades venezolanas supervisan viveros de tortugas marinas por asueto de Semana Santa

En una nota de prensa, la cartera de Estado indicó que durante la jornada se hizo una inspección técnica de los viveros ubicados en playa El Agua y Parguito, donde cientos de turistas disfrutan del asueto de Semana Santa, para certificar la protección de estas especies durante su temporada de anidación.

En el operativo participaron funcionarios del ministerio, del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), así como de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes brindaron atención a los comerciantes de la zona para supervisar el uso de los espacios públicos.

Igualmente, el Ministerio de Ecosocialismo informó sobre la verificación del operativo de seguridad en el parque nacional Morrocoy, ubicado en el estado Falcón (noroeste), por ser una zona con ecosistemas terrestres y marinos "de alto valor ecológico".

La institución añadió que el despliegue de seguridad permitió orientar a los visitantes sobre el cuidado de los cayos -pequeñas islas formadas sobre arrecifes de coral o sedimentos- y asegurar el cumplimiento de las normas.

En febrero pasado, el Gobierno venezolano analizó el "abuso" que hubo, según la presidente encargada Delcy Rodríguez, en el parque nacional Morrocoy durante el festivo de Carnaval.

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Rodríguez pidió entonces al ministro de Ecosocialismo (Ambiente), Freddy Ñáñez, y a la presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Rosinés Chávez, reunirse en una mesa técnica "con usuarios, con operadores y con los organismos de seguridad".

Tras Carnaval, Inparques informó de la detención de dos personas por presuntos daños en Morrocoy, tras recibir denuncias por delitos ambientales cometidos en el área Los Juanes del parque nacional.

Esto se dio luego de que diversos usuarios en redes sociales publicaran videos del área de Los Juanes, una reserva natural con diversidad marina, en los que se ven decenas de personas con yates alrededor, lanzando espuma al agua en modo de celebración.