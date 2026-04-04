Conversaciones de tregua en Gaza entre mediadores y palestinos terminan de forma positiva

En las conversaciones participaron representantes de las facciones palestinas, entre ellos Jalil al Haya como cabeza de la delegación del grupo islamista palestino Hamás, así como el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Nikolay Mladenov, en presencia de mediadores de Egipto, Catar y Turquía.

Las fuentes indicaron que Hamás y las facciones palestinas reafirmaron "su seriedad para completar los pasos para la implementación del acuerdo de Gaza en todas sus fases" y confirmaron que todas las partes acordaron reanudar las conversaciones en El Cairo la semana que viene.

Hamás y las facciones palestinas subrayaron la necesidad de implementar de forma "plena" la primera fase del acuerdo en su totalidad.

Las conversaciones se producen en medio de las continuas violaciones israelíes del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, así como del deterioro de la situación humanitaria en Gaza.

El Cairo, como mediador clave, ha acogido varias rondas de negociaciones indirectas desde el inicio de la guerra israelí contra Gaza en octubre de 2023.

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Además, sigue coordinando estrechamente con Doha y Ankara para superar las diferencias, en particular en materia de seguridad, gobernanza en Gaza y mecanismos de reconstrucción.