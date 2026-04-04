Cuatro aeropuertos italianos limitan el repostaje de aviones por falta de combustible

La contingencia afecta específicamente al suministro de Jet A1, un combustible tipo queroseno empleado en la aviación civil y en aeronaves que operan en aeropuertos comerciales y bases aéreas.

La situación se ha dado a conocer tras la emisión de varios avisos oficiales a navegantes (NOTAM), en los que se advierte a las aerolíneas de que el repostaje para los operadores vinculados contractualmente a Air BP Italia está sujeto a limitaciones.

Para garantizar la operatividad de los servicios esenciales, se ha establecido un orden de prioridad en el suministro que otorga preferencia a los vuelos ambulancia, los vuelos de Estado y las rutas de larga distancia con una duración superior a tres horas.

Para el resto de operadores comerciales, los aeropuertos de Venecia, Treviso y Bolonia han fijado un límite máximo de 2.000 litros de combustible por aeronave.

En el caso del aeropuerto Marco Polo de Venecia, el aviso técnico insta a los pilotos a "calcular suficiente cantidad de combustible desde el aeropuerto anterior para los siguientes tramos de vuelo".

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Por el momento, Air BP Italia - filial del gigante energético británico BP - no ha detallado las causas exactas que han provocado estas limitaciones en la cadena de suministro en el norte del país, aunque fuentes del sector consultadas por medios locales apuntan a problemas logísticos puntuales.