El Gobierno yemení celebra reanudación de sus relaciones con el FMI tras más de una década

En un comunicado, el Ejecutivo afirmó que la aprobación por parte de la dirección ejecutiva del FMI de la consulta del Artículo IV para 2025 constituye "un indicador importante del restablecimiento de la colaboración institucional" con las instituciones financieras internacionales tras una suspensión de más de once años.

Describió la medida como un "voto de confianza renovado" en sus esfuerzos de reforma económica y fiscal.

El Gobierno señaló que dicha aprobación refleja también "el reconocimiento internacional" de las medidas adoptadas para "lograr la disciplina fiscal, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, y combatir la corrupción", a pesar de los desafíos que plantea la prolongada guerra en el Yemen.

Asimismo, apuntó a las interrupciones en las exportaciones de petróleo y atribuyó el agravamiento de la crisis económica del país a los ataques del grupo chií hutí -respaldado por Irán-, al que calificó de "terrorista".

Igualmente, prometió continuar con la implementación de reformas integrales en los sectores económico, financiero y administrativo, al tiempo que dijo que colaborará con socios internacionales para lograr la estabilidad económica y aliviar el sufrimiento humanitario.

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La economía del Yemen se ha visto gravemente afectada por más de una década de conflicto, que estalló en 2014 cuando las fuerzas hutíes tomaron la capital, Saná, obligando al gobierno a trasladarse a Adén.

Una coalición liderada por Arabia Saudí intervino en 2015 para intentar restaurar el gobierno, pero la guerra se convirtió desde entonces en un conflicto que continúa, aunque congelado en la actualidad.

Los combates han devastado la infraestructura, interrumpido los servicios públicos y dividido el sistema financiero del país, con autoridades rivales que operan bancos centrales separados en Adén y Saná.

Las exportaciones de petróleo y gas, que alguna vez fueron la base de los ingresos estatales, se han visto interrumpidas repetidamente, lo que también ha agravado las presiones fiscales.

El FMI realiza consultas en virtud del Artículo IV, generalmente de forma anual, para evaluar las políticas y perspectivas económicas de los países miembros.

Las consultas sobre el Yemen se habían suspendido en gran medida debido al conflicto, lo que refleja la fragmentación institucional y los desafíos de seguridad.

Yemen, ubicado en el extremo sur de la península arábiga, sigue sufriendo una de las peores crisis humanitarias del mundo, con millones de personas que enfrentan una grave inseguridad alimentaria y un acceso limitado a los servicios básicos, según la ONU.