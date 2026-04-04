El Parlamento camerunés aprueba un polémico proyecto para crear el cargo de vicepresidente

La jornada se saldó con 200 votos a favor, 18 en contra y cuatro abstenciones, aunque también contó con el boicot del Frente Socialdemócrata, según publicaron medios locales.
Este puesto tendrá las funciones que le designe el presidente del país, Paul Biya, y su mandato no podrá exceder los siete años del mandatario, quien podrá elegir y destituir a esta figura en cualquier momento y bajo su criterio.
En caso de vacante presidencial, esta figura completará el mandato tras jurar el cargo bajo las mismas condiciones y procedimientos que este, tras lo que podrá nombrar a un nuevo vicepresidente.
Antes de su implementación, Biya deberá promulgar esta ley que ha suscitado opiniones contrarias en la oposición por considerarse como un intento de privar a la población de su poder de decidir.
El líder del opositor Movimiento para el Renacimiento de Camerún (MRC), Maurice Kamto, calificó de "golpe constitucional" el proyecto, y aseguró que el país está entrando en una fase política "más peligrosa que nunca".
La aprobación llega después de que el Gobierno diera luz verde el 29 de marzo a una extensión del mandato de la Asamblea Nacional, que expiraba el mismo mes de marzo, hasta el próximo 20 de diciembre.
Biya, el jefe de Estado más viejo del mundo a sus 92 años, fue investido el pasado 6 de noviembre de 2025 para un octavo mandato de siete años.