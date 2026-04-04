El patriarca maronita de Líbano llama a la esperanza y resiliencia en su mensaje de Pascua

"A pesar de estas dificultades, el patriarca exhortó a todos a mantener la esperanza y la resiliencia, haciendo eco del espíritu de la Pascua como tiempo de renovación y perseverancia", dijo en su mensaje de Pascua, recogido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

Hizo hincapié en la importancia de "mantener la fe y el optimismo, incluso en medio de la adversidad", al tiempo que expresó su "profundo pesar por las víctimas del conflicto que asola el Líbano, impuesto por (el grupo chií libanés) Hizbulá e Israel".

También quiso subrayar que este sufrimiento se produce "en violación del derecho internacional que exige la protección de la población civil".

En el Líbano hay 18 grupos religiosos reconocidos oficialmente, doce de ellos cristianos y cuatro musulmanes, más las comunidades drusa y judía.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, así como los suburbios meridionales de Beirut, un conflicto que ha provocado desde el pasado 2 de marzo la muerte de 1.422 personas, entre ellas 126 menores, y obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares.

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Además, el Ejército israelí está enzarzado en intensos combates con Hizbulá en varios puntos del sur del Líbano, donde trata de establecer una zona de amortiguación que se extienda desde la frontera de facto hasta el río Litani.