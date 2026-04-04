El precio de la gasolina en EE.UU. sigue al alza y se sitúa en 4,10 dólares por galón

Según datos de la asociación automovilística AAA, el promedio nacional se situó en 4,104 dólares, lo que supone más de un 37 % de crecimiento desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero.

La guerra en Oriente Medio sigue disparando el precio de la gasolina en Estados Unidos, especialmente el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y otra buena parte de gas natural.

California es el estado donde repostar resulta más caro: el galón de gasolina ya asciende a los 5,9 dólares.

Le sigue Hawái, donde se encuentra en 5,5 dólares; y el estado de Washington, donde está en 5,3 dólares.

Los estados del centro del país son los que registran un dato menor, situándose algunos de ellos por debajo de los 3,5 dólares el galón.

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El precio de la gasolina superó este martes la barrera psicológica de los 4 dólares el barril por primera vez desde la invasión rusa de Ucrania.

Entonces, el combustible llegó a superar los 5 dólares por galón durante una semana.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cerró la sesión este jueves por encima de los 100 dólares el barril.

Los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., se dispararon un 11 %, hasta 111,54 dólares el barril, al término de la última sesión de la semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó de nuevo este sábado a Irán al recordarle que quedan "48 horas" para que se complete el ultimátum que le había dado para abrir el estrecho de Ormuz o de lo contrario atacar su centrales energéticas.

"¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!", escribió Trump en su red social, Truth Social.