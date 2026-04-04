Entidad antidrogas de Paraguay incautó más de 7 toneladas de cocaína desde ascenso de Peña

En poco más de dos años y medio, se incautaron 6.526 kilogramos de clorhidrato de cocaína, la mayoría en la capital del país, Asunción, donde se decomisaron 4.120 kilogramos del estupefaciente.

Le sigue el departamento de Concepción (norte), con 886 kilogramos; Presidente Hayes (oeste), con 432 kilogramos; y Alto Paraná (este), con 357 kilogramos, detalló la Senad en un comunicado.

"Estas incautaciones coinciden con zonas donde operan centros logísticos clandestinos de tráfico aéreo y áreas de salida portuaria", subrayó la entidad.

Igualmente, se decomisaron 569 kilogramos de pasta base de cocaína.

Amambay lidera el registro con 427 kilogramos incautados, seguido por Ñeembucú (sur), con 42 kilogramos; Asunción, con 37 kilogramos, y el departamento Central, con 30 kilogramos.

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La Senad estimó que el total de incautaciones han generado un impacto económico a las organizaciones dedicadas al narcotráfico de 34 millones de dólares a nivel nacional, y de 390 millones de dólares "si las sustancias hubieran llegado a mercados internacionales de alto valor como Brasil o Europa".

El jueves, la Senad informó que, desde agosto de 2023, ha incautado 1.913 toneladas de marihuana procesada, que en su mayoría tenían como destino Brasil, y ha erradicado 6.322 hectáreas de cultivos de la planta.

Los mayores volúmenes de marihuana procesada se decomisaron en departamentos del norte del país que son fronterizos con Brasil, como Amambay y Canindeyú.