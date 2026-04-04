Erdogan resalta ante Zelenski la importancia de respetar la navegación en el mar Negro

Tras llegar este mediodía a Estambul en una visita no anunciada previamente, Zelenski fue recibido por su homólogo turco en el palacio de Dolmabahçe a orillas del Bósforo, un lugar habitual para reuniones de trabajo del jefe del Estado con líderes extranjeros.

Durante la reunión, Erdogan "dijo que Turquía otorga gran importancia a la seguridad de la navegación en el mar Negro y a la estabilidad del suministro energético", señala un comunicado de la Presidencia turca.

Este viernes, Erdogan había expresado en una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, que "los ataques a buques civiles en el mar Negro perjudican el ambiente de estabilidad", en alusión a los ataques a petroleros con crudo ruso.

El último de estos ataques tuvo lugar el 26 de marzo pasado, cuando se registró una explosión en la sala de máquinas del petrolero Altura, que, procedente del puerto ruso de Novorosiisk, transportaba un cargamento de crudo.

El buque, abanderado en Sierra Leona pero de propiedad turca y con tripulación turca, quedó incapacitado para maniobrar y se halla desde entonces fondeado cerca de la costa de Estambul en el mar Negro.

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Erdogan aseguró a su huésped que Turquía también apoya las negociaciones entre Rusia y Ucrania y que "la región necesita más paz y estabilidad".

Por otro lado, le prometió "dar los pasos necesarios para aumentar el comercio bilateral de Turquía con Ucrania" y le felicitó por desarrollar las relaciones de Kiev con los países del Golfo, según la nota de la Presidencia.

También Zelenski puso el acento en la cooperación al informar en la red X que su conversación con Erdogan giró en torno a "las relaciones bilaterales, así como la situación en Europa y Oriente Medio".

"Hemos acordado nuevos pasos en cooperación de seguridad. Esto se refiere sobre todo a campos en los que podemos apoyar a Turquía: conocimientos, tecnología y experiencia. Hay una firme voluntad política de trabajar juntos y nuestros equipos completarán los detalles en los próximos días", escribió el mandatario ucraniano.

"Hemos discutido pasos prácticos para implementar proyectos conjuntos para desarrollar la infraestructura del gas, así como oportunidades para una exploración conjunta de yacimientos de gas", agregó Zelenski.

La última visita de Zelenski a Turquía tuvo lugar en noviembre pasado, si bien Erdogan ha reiterado a menudo su ofrecimiento de acoger negociaciones ruso-ucranianas para poner fin a la guerra.