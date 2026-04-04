Grupo opositor pide una reunión de la ONU para examinar las ejecuciones de presos en Irán

El CNRI, con sede en Francia, se pronunció así después de que esta madrugada se impusiera la pena capital a otros dos prisioneros, identificados como Vahid Bani Amerian y Abolhassan Montazer, que formaban parte de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK, en inglés), considerada terrorista por Teherán y vinculada al CNRI.

"Los clérigos gobernantes intentan en vano retrasar por momentos su inevitable caída. Sin embargo, esta sangre derramada injustamente no hará más que avivar la indignación popular y reforzar la determinación de los luchadores por la libertad", manifestó en un comunicado Maryam Rajavi, la líder del CNRI.

Rajavi describió a los dos ejecutados como "mártires" que se unen a una larga lista de figuras ejecutadas por el régimen iraní.

Irán es uno de los principales países del mundo en número de ejecuciones. En 2025 ahorcó a 1.500 personas, según datos de la ONU, lo que representa un aumento del 50 % respecto al año anterior.