Incautan 1,5 toneladas de droga en un puerto de Ecuador y detienen a siete personas

"Las sustancias fueron encontradas dentro de un contenedor de una de las terminales portuarias de Guayaquil, donde seis sujetos fueron apresados en flagrancia dentro de la estructura y otro adicional en los exteriores", señaló el funcionario en su cuenta de la red social X.

Reimberg agregó que la tonelada y media de droga estaba repartida en 18 bultos y publicó unos videos en los que se ve a los agentes de la Policía revisando a los detenidos y los paquetes de droga en el interior del contenedor.

"Las personas fueron puestas a órdenes de la Justicia", mencionó el titular de Interior.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como ubicados en Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo con datos oficiales.