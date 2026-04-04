Irak cierra el paso fronterizo con Irán por un ataque contra terminal que causa un muerto

El jefe de la Autoridad de Puertos Fronterizos, Omar al Waeli, indicó a la agencia oficial de noticias iraquí INA que sobre las 10.00 hora local (7.00 GMT) de esta mañana, el cruce de Shalamcheh con Irán fue objetivo de un ataque contra la terminal de pasajeros, lo que causó la muerte de un viajero iraquí y otras cinco personas resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas a un hospital en Irán.

Esta acción, la cual no identificó el origen ni la forma, ha paralizado también el comercio en el cruce.

Al Waeli explicó que "existen alternativas al cruce de Shalamcheh para la entrada de mercancías, como el cruce fronterizo de Safuan (con Kuwait), además de otros pasos fronterizos terrestres que operan en otras provincias para garantizar la entrada de bienes y mercancías".

Desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva conjunta contra Irán, Irak se ha visto directamente afectado por la guerra, pese a no ser parte formal del conflicto.

Sin embargo, diversos emplazamientos de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una agrupación de decenas de milicias iraquíes -en su gran mayoría chiíes y simpatizantes de Irán- han sido alcanzados por misiles y bombardeos estadounidenses e israelíes, según denuncian las propias fuerzas, integradas también en el Ejército iraquí.

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Por su parte, varias milicias proiraníes integradas en las FMP, como Kataib Hizbulá, han atacado con drones y cohetes posiciones militares y diplomáticas de Estados Unidos en Irak.