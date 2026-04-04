Irán autoriza el tránsito de buques con ayuda humanitaria y productos esenciales por Ormuz

“El objetivo es permitir el tránsito de buques que se dirigen a los puertos iraníes o que se encuentran en operación dentro de sus aguas”, anunció el Ministerio de Agricultura iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Según el medio, la decisión se adopta tras la aprobación del Gobierno iraní y de las Fuerzas Armadas, y contempla especialmente el paso de buques cargados con bienes esenciales, incluidos alimentos básicos y suministros para el ganado.

El Ministerio indicó que se han establecido protocolos específicos y disposiciones necesarias que garanticen el paso seguro de estas embarcaciones por el estrecho de Ormuz, el cual ha estado prácticamente bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero.

El cierre de ese paso estratégico, por donde se transporta el 20 % del petróleo mundial, ha disparado el precio del barril de petróleo Brent.

Desde el inicio del conflicto, el precio del crudo ha acumulado aumentos de entre el 40 % y el 50 %, lo que ha impulsado subidas en múltiples sectores de la economía mundial, como la energía, el transporte y los alimentos.