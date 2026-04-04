Irán informa de ataque contra instalaciones petroquímicas en el suroeste del país

“Alrededor de las 10:45 de la mañana de este sábado (7:15 GMT), como consecuencia de un ataque del enemigo estadounidense y sionista, algunas empresas situadas en la zona económica especial petroquímica fueron alcanzadas”, anunció el departamento de relaciones públicas de la Organización de la Zona Económica Especial Petroquímica, según reportó la agencia IRNA.

La organización, que no reportó víctimas mortales ni heridos, indicó que, como consecuencia del ataque, se produjo un incendio en algunas de estas instalaciones, que fue posteriormente controlado y extinguido por completo por los equipos de emergencia.

Además, señaló que el bombardeo afectó a varias compañías del complejo industrial, entre ellas partes de las petroquímicas Fajr 1 y 2, Karun, Razi y Bandar Imam.

El complejo petroquímico de Mahshahr es uno de los principales centros industriales del país, clave para la producción y exportación de productos derivados del petróleo.

Este ataque se suma a otros registrados en infraestructuras estratégicas iraníes en lo que va de la guerra , entre ellas las principales fábricas de acero de Irán: las acerías de Mobarake, en Isfahán (centro), y la acería de Juzestán (oeste).