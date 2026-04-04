La capital iraní retoma una normalidad parcial tras Noruz y en medio de la guerra

Poco a poco, el ritmo de la capital iraní vuelve a hacerse visible. El tráfico, tradicional barómetro de la vida diaria en la ciudad, ha regresado, con avenidas nuevamente congestionadas, especialmente en el centro y sur de Teherán, después de que muchos habitantes de lo abandonaran con el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, en busca de un lugar más seguro.

Asimismo, los comercios que habían cerrado por el conflicto o las dos semanas de vacaciones de Noruz han levantado sus persianas casi en su totalidad, mientras solo un 30 % de las sucursales bancarias están operativas, y las oficinas públicas y empresas estatales funcionan únicamente con el 20 % de su personal.

“Todos los ministerios, organizaciones y entidades ejecutivas con sede en la provincia operarán con al menos un 20 % de su personal de forma presencial, mientras que las trabajadoras continuarán desempeñando sus funciones en modalidad de teletrabajo hasta nuevo aviso”, declaró el gobernador de la provincia de Teherán, Mohamad Sadeg Motamedian.

En el ámbito educativo, los colegios han retomado las clases de forma virtual mediante aplicaciones y plataformas digitales de desarrollo nacional, ya que el internet internacional continúa interrumpido desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero.

En este escenario, la capital iraní avanza hacia una rutina aún frágil, en la que la reapertura de calles y comercios contrasta con la incertidumbre de un conflicto que sigue sin horizonte claro de resolución.