La FINUL denuncia que soldados israelíes han destruido cámaras de su cuartel general

"Desde ayer, soldados israelíes han destruido todas las cámaras que daban a la calle Minghy en el cuartel general de la FINUL en Naqoura. Estas cámaras estaban ubicadas para mostrar únicamente las inmediaciones de nuestro cuartel general y garantizar la seguridad del personal militar y civil de mantenimiento de la paz que reside en él", dijo en un comunicado la portavoz de la misión, Kandice Ardiel.

Señaló que han expresado su "profunda preocupación" a las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) y que presentarán "una protesta formal" contra sus acciones.

"Les recordamos su obligación de garantizar la seguridad del personal de la ONU y de respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU", concluyó.

Justo ayer, cuando empezaron los soldados israelíes a desactivar esas cámaras, al menos tres miembros de la misión de paz de la ONU resultaron heridos a causa de una explosión ocurrida en su posición en Odaise, en el sur del país, después de que otros tres cascos azules indonesios perdieran la vida en los últimos días en medio del conflicto.

La zona de operaciones de la misión se extiende desde la frontera de facto con Israel hasta el río Litani, región donde se desarrollan en la actualidad intensos combates entre el grupo chií libanés Hizbulá y el Ejército israelí, que trata de establecer allí una zona de amortiguación.

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Desde el comienzo de las hostilidades el pasado 2 de marzo, la FINUL ya había denunciado varios incidentes contra sus tropas, entre ellos la caída el jueves mismo de un proyectil en la base del Sector Oeste y el impacto de munición en su cuartel general en Naqoura.