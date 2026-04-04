La oposición de Camerún carga contra una iniciativa para crear el cargo de vicepresidente

Kamto se dirigió a la población camerunesa, en una carta publicada este sábado por medios locales, para advertirles de que el país está entrando en una fase política "más peligrosa que nunca" por el intento del actual presidente, Paul Biya, de crear un cargo de vicepresidente que sería elegido por él mismo y que podrá sustituir "cuando desee".

Este puesto, en caso de aprobarse, tendrá las funciones que le designe el propio Biya, y su mandato no podrá exceder los siete años del presidente.

En caso de vacante presidencial, esta figura completará el mandato tras jurar el cargo bajo las mismas condiciones y procedimientos que este, tras lo que podrá nombrar a un nuevo vicepresidente.

"El Gobierno no ha organizado ningún debate para informar a la ciudadanía sobre los disturbios en curso. No ha habido ninguna explicación, ni consulta ni participación de las fuerzas políticas del país, ni siquiera de las representadas en el Parlamento", afirmó Kamto.

La propuesta llega después de que el Gobierno aprobase el 29 de marzo una extensión del mandato de la Asamblea Nacional, que expiraba el mismo mes de marzo, hasta el próximo 20 de diciembre.

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"Hoy, en nuestro país, ni el Presidente de la República, ni los miembros del parlamento, ni los concejales municipales, ni los consejeros regionales son legítimos (...) Lo que está ocurriendo es, en efecto, una usurpación de poder inconstitucional", añadió el líder opositor.

Biya, jefe de Estado más viejo del mundo a sus 92 años, fue investido el pasado 6 de noviembre de 2025 para un octavo mandato de siete años.