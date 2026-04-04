Los hutíes del Yemen denuncian detenciones en marco de presunta red de espionaje israelí

El Servicio de Seguridad e Inteligencia, controlado por los hutíes, declaró en un comunicado que los detenidos habían colaborado directamente con agencias israelíes, incluyendo la inteligencia militar y el Mossad.

Los sospechosos proporcionaron, se apunta en la nota, "coordenadas de instalaciones militares y de seguridad, así como información relevante y diversa sobre instalaciones económicas en el Yemen".

Los hutíes no revelaron el número de detenidos ni aportaron pruebas que respalden sus afirmaciones.

Este anuncio es el más reciente de una serie de acusaciones similares por parte del grupo, alineado con Irán, que ha llevado a cabo repetidas represiones contra presuntas redes de espionaje en las zonas bajo su control.

En noviembre de 2025, las autoridades hutíes anunciaron la detención de varios yemeníes acusados ​​de espiar para Israel en Saná.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese mismo mes, un tribunal controlado por los hutíes condenó a muerte a 17 personas por cargos de espionaje para Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí.

El movimiento también ha remitido a juicio a otros sospechosos en lo que describió como operaciones de inteligencia de larga duración, incluyendo un caso que involucra a 12 personas acusadas de colaborar con los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes.

Organizaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas han expresado reiteradamente su preocupación por estas detenciones, al afirmar que muchos detenidos, incluyendo trabajadores humanitarios, han sido acusados ​​de espionaje sin pruebas suficientes ni el debido proceso.