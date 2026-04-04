Palestinos en Chile objetan presencia de empresa israelí en feria aeroespacial en Santiago

La agrupación declaró en un comunicado que la decisión "compromete el interés superior de Chile, debilita su credibilidad internacional y rompe con su tradición diplomática".

Asimismo, manifestaron que evalúan la activación de mecanismos jurídicos ante su "consternación y condena" a que el Gobierno del derechista José Antonio Kast permita la presencia de la compañía Israel Aerospace Industries (IAI), especializada en el desarrollo y fabricación de sistemas militares.

"Permitir que en Chile se promocionen las armas y tecnologías con las que se está perpetrando el genocidio del pueblo palestino, que hoy son marginadas y condenadas por la mayoría de las democracias occidentales, en la principal feria de defensa del país constituye una ofensa moral grave, dolorosa e inaceptable", declararon.

La comunidad palestina en Chile representa a más de medio millón de personas, entre ellos chilenos de origen palestino, siendo el país suramericano el que mayor número tiene fuera del mundo árabe.

En su denuncia, acusan que la empresa invitada es una entidad estatal israelí que está vinculada al desarrollo de sistemas de vigilancia y armamento utilizados en la Franja de Gaza y en Myanmar en el contexto de genocidio en Rohingya.

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La organización lo consideró una "decisión política grave", que no se condice con la línea que el Estado chileno ha mantenido en anteriores administraciones y que "compromete la responsabilidad internacional de Chile frente a organismos como la Corte Penal Internacional".

El comunicado recuerda que bajo las presidencias del fallecido exmandatario Sebastián Piñera se excluyó a Rusia en 2022 por la invasión a Ucrania, y en la de Gabriel Boric se aplicó el mismo criterio a empresas israelíes.

"Se mantiene la exclusión de Rusia, pero se permite la participación de Israel, pese a que existen antecedentes igualmente graves (...) Chile deja de actuar sobre la base de principios y pasa a operar con criterios selectivos", afirmaron.

Además, destacan que Chile se aleja del criterio de otras democracias occidentales como España, Francia y los Países Bajos, que han restringido la presencia de empresas israelíes en ferias como Eurosatory o Feindef.