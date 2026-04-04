Policía israelí detiene a diez personas y dispersa protesta contra la guerra en Tel Aviv

"La Policía de Israel continúa sus esfuerzos para dispersar a los manifestantes que se congregaron en la Plaza Habima de Tel Aviv, en contravención de la decisión del Tribunal Supremo y las directrices del Comando del Frente Interno. Diez alborotadores fueron arrestados", detalló la Policía en un comunicado, ignorando la última demanda del Tribunal Supremo.

Esta mañana, tras una audiencia celebrada el viernes, tanto la Policía como el Comando del Frente Interno, la rama civil del Ejército encargada de dar directrices a la población en situaciones de crisis o guerra, autorizaron la celebración de una manifestación de máximo 150 personas en Tel Aviv, y de medio centenar tanto en Jerusalén como en Haifa y otras ciudades.

Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró hoy que ambos no habían hecho suficiente para preservar el derecho a la protesta y les exigió de nuevo un plan detallado antes de las 18.00 hora local -la mayoría de protestas comenzaron una hora después- que facilitase la celebración de manifestaciones de forma segura.

Pero el borrador de ese plan nunca fue entregado por los demandados al Supremo, según confirmó a EFE una portavoz de ACRI, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel y organización detrás de la apelación interpuesta a favor del derecho a la protesta en tiempos de guerra.

Según ACRI, el próximo 9 de abril hay prevista una segunda audiencia.

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"La policía de Ben Gvir reprimió violentamente una manifestación contra la guerra, arrestando al codirector de Standing Together, Alon-Lee Green, y al activista Nadav Oren. Por mucho que intenten silenciarnos, nos negamos a dejar de protestar contra la cínica guerra eterna de Netanyahu", denunció en un comunicado en X una de las organizaciones convocantes, Standing Together.

El pasado sábado, la Policía reprimió de forma violenta de nuevo una protesta similar, tanto en Tel Aviv como en la ciudad de Haifa, y días después actuó con cañones de agua contra una manifestación en contra de la pena de muerte diseñada para palestinos frente al Parlamento, en Jerusalén.