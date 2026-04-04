Senegal suspende los viajes oficiales no esenciales al extranjero por el alza del petróleo

"La captación de fondos se está volviendo cada vez más difícil (...) Senegal ya se encontraba en una situación extremadamente difícil, como lo demuestra la deuda exponencial que heredamos", declaró el viernes por la noche el primer ministro senegalés, Ousmane Sonko, durante un discurso en Mbour para clausurar la Semana de la Juventud de la localidad, según medios locales.

Sonko advirtió de que el petróleo en el país alcanzó los 115 dólares por barril frente a los 62 previstos en las proyecciones presupuestarias del país, y anticipó tiempos difíciles para la población.

Por este motivo, anunció medidas de austeridad pública, y la suspensión de estos viajes afectarán incluso al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye.

Senegal se suma así a otros países africanos que han decidido tomar medidas, como fijar los precios del combustible o reducir los impuestos de estos productos, a modo de protección frente a las constantes subidas provocadas por la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Las economías de África son vulnerables a crisis globales -como la guerra en Oriente Medio- por su dependencia de los mercados extranjeros, la volatilidad de sus monedas, la falta de infraestructuras y el endeudamiento.

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La guerra en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero con ataques coordinados de EE.UU. e Israel sobre suelo iraní, ofensiva a la que Teherán respondió con misiles y drones contra posiciones israelíes y estadounidenses en la región, además de bloquear Ormuz, por la que transita el 20 % del petróleo y el gas natural del mundo.