Un ataque con drones rusos contra un mercado en Nikopol deja cinco muertos y 25 heridos

"El número de heridos ha aumentado a 25 debido a los ataques matutinos de rusos en el mercado de Nikopol. Ocho heridos han sido hospitalizados", informó Oleksandr Ganzha, jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk, a través de Telegram.

Ganzha reveló anteriormente que tres mujeres y dos hombres murieron en los ataques con drones suicidas de corto alcance que dañaron una tienda y varios pabellones del mercado, provocando un incendio.

Según el gobernador regional, tres personas, entre ellas una niña de 14 años y un hombre de 72, se encuentran en estado grave.

"Este es otro acto de terror contra personas pacíficas, para el cual no existe justificación alguna", reaccionó el Defensor del Pueblo, Dmitro Liubinets, quien enfatizó que "el país terrorista (Rusia) debe rendir cuentas por cada vida arrebatada".

Las tropas rusas, estacionadas a unos 5 kilómetros de distancia, en la otra orilla del río Dniéper, lanzan habitualmente drones de corto alcance.

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Según informó el gobernador Ganzha, otros tres civiles, una mujer de 41 años, un niño de 6 años y otro de 5 meses, resultaron heridos en ataques contra otras partes de la región.

Siete civiles más murieron y 35 resultaron heridos en los ataques aéreos y con drones rusos contra las regiones de Donetsk (este) y Jersón (sur) en las 24 horas anteriores, según confirmaron las autoridades locales el sábado.

Seis de ellos fallecieron el viernes en la ciudad de Kramatorsk, que fue bombardeada repetidamente con potentes bombas aéreas.

Once civiles resultaron heridos en Sumi (noreste) después de que un dron Shahed de largo alcance impactara por la noche contra apartamentos en el piso 13 de un edificio residencial de 16 plantas y viviendas particulares.

Las instalaciones de Naftogas, la principal productora de gas de Ucrania, fueron atacadas dos veces en la región de Poltava, según reveló su director, Sergí Koretski, quien señaló que la infraestructura de la empresa ha sido atacada más de 40 veces desde principios de año.

En total, Rusia lanzó anoche al menos 286 drones de largo alcance, incluidos 200 Shaheds, contra Ucrania, según la Fuerza Aérea del país invadido. Once de ellos impactaron en diez objetivos, mientras que los 260 restantes fueron derribados o neutralizados.