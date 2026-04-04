Un cuarto detenido por el incendio de cuatro ambulancias de voluntarios judíos en Londres

Esta cuarta detención se produjo durante la comparecencia hoy de los tres imputados ante un tribunal londinense, que declaró su prisión preventiva hasta una próxima audiencia el 24 de abril.

Se prevé que el nuevo sospechoso sea interrogado antes de determinar si pasa a disposición judicial.

Los tres procesados son los británicos Hamza Iqbal, de 20 años; Rehan Khan, de 19; y un menor de 17 años de doble nacionalidad británicopaquistaní que no puede ser identificado, todos residentes en el este y el noreste de la capital británica.

Están acusados de sendos delitos de incendio provocado con temeridad, después de que en la madrugada del 23 de marzo supuestamente incendiaran los vehículos de la organización internacional Hatzola que estaban aparcados en el barrio de Golders Green, en el noroeste de Londres, donde viven muchas personas de la comunidad judía.

El fuego provocó la explosión de las bombonas de gas que se encontraban en el interior, sin causar heridos, aunque hubo daños materiales de más de un millón de euros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la vista de este sábado en el tribunal de Westminster, la fiscalía señaló que el suceso "fue premeditado y dirigido a la comunidad judía", si bien aún no se ha establecido la motivación.

Aunque la Policía descartó que se tratara de terrorismo, el caso es investigado por la unidad antiterrorista de Scotland Yard, dado el aumento de la amenaza antisemita desde el inicio de la guerra de Israel en Gaza (tras el ataque de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.195 muertos) y la guerra contra Irán lanzada junto a Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Como parte de la investigación, el 25 de marzo otros dos hombres de 45 y 47 años fueron también detenidos, pero quedaron en libertad provisional pendientes de una nueva comparecencia a finales de este mes.

El ataque contra las ambulancias fue reivindicado en redes sociales, sin aportar pruebas, por un grupo llamado Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, cuya actividad se detectó por primera vez en marzo y que, según Israel, tendría vínculos con redes proiraníes.

La Policía británica investiga la autenticidad de las reclamaciones del grupo, que también se atribuyó, sin demostrarlo, atentados sin víctimas contra sinagogas y colegios hebreos en Bélgica, Grecia y Países Bajos.