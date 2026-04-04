Uruguay firmará dos declaraciones a favor de la libertad de prensa ante la SIP

La delegación espera reunirse con el mandatario uruguayo para analizar aspectos relacionados con el ejercicio del periodismo en Uruguay, según dijo este sábado el organismo en un comunicado.

Se espera que el lunes 6 de abril el presidente Orsi firme ambas declaraciones, lo que presentará “una señal institucional clara” del compromiso del Gobierno uruguayo con la defensa y promoción de las libertades de expresión y de prensa.

Durante su estadía, la delegación también sostendrá reuniones con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, así como con periodistas y directivos de medios.

El informe más reciente de la SIP sobre Uruguay, presentado en octubre pasado, señaló que, si bien no se registran violaciones graves a la libertad de prensa, persisten preocupaciones por “acciones aisladas de jueces y fiscales que afectan el libre ejercicio de la actividad periodística”, advirtió el organismo.

El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa revelado el mes pasado ubicó a Uruguay en la categoría de “baja restricción” a las libertades de expresión y de prensa, con un ascenso del sexto al quinto lugar entre 23 países evaluados.

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No obstante, el índice advirtió “algunas señales de deterioro” en el entorno del ejercicio periodístico, vinculadas a discursos del poder político y limitaciones en el acceso a la información.