Venezuela activa un operativo para el retorno seguro de viajeros por Semana Santa

A través de una nota de prensa, el viceministro de Transporte Acuático, David Quintana, indicó que el retorno adelantado ya se encuentra en marcha por lo que se ejecuta un "esfuerzo humano y logístico para resguardar la vida de los ciudadanos".

Por su parte, el viceministro de Transporte Terrestre, Claudio Farías, sostuvo que el transporte por carretera opera con 492 autobuses activos en "tiempo real, con tarifas accesibles y un servicio cercano y confiable".

Igualmente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) señaló, en una publicación en Instagram, que activó "un amplio dispositivo estratégico" en todo el país, con el objetivo de asegurar "el retorno seguro de los ciudadanos tras el asueto".

"Este despliegue forma parte de las acciones coordinadas para garantizar la seguridad ciudadana, la prevención de incidentes y la atención inmediata ante cualquier eventualidad durante el retorno de temporadistas", agregó.

El pasado 27 de marzo, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el despliegue de 229.139 funcionarios como parte del operativo del plan nacional de seguridad para el asueto de Semana Santa, que termina formalmente este domingo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cabello señaló entonces que el operativo incluye funcionarios nacionales, estadales y municipales, incluyendo militares de la Guardia Nacional y la Región Estratégica de Defensa Integral, policías, bomberos, rescatistas, trabajadores del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Juventud y Deporte, entre otras instituciones.

Un día antes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó días no laborables desde el lunes hasta el viernes para el sector de educación y también para los ministerios en el marco de un plan de "ahorro de energía", tras reportes de fallas de electricidad en varios estados del país durante las últimas semanas.

Venezuela enfrenta constantemente fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en estados alejados de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares custodian las instalaciones del sector.