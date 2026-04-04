Zelenski llega a Estambul en visita sorpresa para entrevistarse con Erdogan

"He llegado a Estambul, donde tengo previsto importantes encuentros. Se han preparado conversaciones sustanciales con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan", escribió Zelenski en un breve comunicado publicado en redes sociales, junto a un vídeo que lo muestra bajando del avión en el aeropuerto estambulí.

"Trabajamos para reforzar nuestra relación y conseguir una verdadera protección de la vida de la gente, hacer avanzar la estabilidad y garantizar la seguridad en nuestra Europa, así como en Oriente Próximo. Los esfuerzos conjuntos siempre dan los mejores resultados", agregó el mandatario.

Momentos más tarde, la oficina de Comunicación de la Presidencia turca confirmó el encuentro, que hasta ese momento no constaba en la agenda diaria de Erdogan, describiéndola como "visita de trabajo".

"Se prevé que en la reunión, que se realizará en Estambul, se hablará de los esfuerzos para una solución duradera (de la guerra en Ucrania) y el proceso de Estambul como base para un alto el fuego", indica la nota de Ankara.

Erdogan recibirá a su huésped con una ceremonia oficial en el palacio de Dolmabahçe a orillas del Bósforo, y mantendrá una reunión bilateral, sin que se prevea una comparecencia ante la prensa.

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La última visita de Zelenski a Turquía tuvo lugar en noviembre pasado, si bien Erdogan, que ayer mismo mantuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, ha reiterado a menudo su ofrecimiento de acoger negociaciones ruso-ucranianas.