Actividad agropecuaria de Perú registró "elevados niveles de producción" en enero pasado

El ente emisor señaló que el crecimiento fue un "reflejo de las favorables condiciones climáticas" que tuvo el país y los elevados volúmenes de producción se dieron en productos para el mercado interno como la papa, el arroz y la cebolla.

También de la agroindustria, como la palma aceitera, el maíz amarillo duro y la caña de azúcar, y para la agroexportación, como los arándanos y paltas (aguacates).

El BCRP precisó que en enero pasado, la producción agrícola para el mercado interno aumentó en 7,7 %, la producción agroindustrial en 18,0 % y la de exportación en 1,6 %.

El reporte señaló, además, que durante el primer mes del año la producción de carne de ave creció 1,8 %.

Un estudio publicado en junio del año pasado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), señaló que el sector agropecuario genera el 6,7 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, además del 22,8 % del empleo del país, donde el 31,5 % de los productores son mujeres, frente al 68,5 % de hombres.