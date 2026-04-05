Al menos 72 personas han muerto en accidentes de tránsito en Colombia durante Semana Santa

El director de Tránsito de la Policía, coronel Jair Parra, detalló que durante la Semana Santa han ocurrido 240 accidentes, en los que murieron 72 personas y 326 más resultaron heridas.

"Cualquier fallecimiento en las vías del país es doloroso, es lamentable, quisiéramos que no se presentase siquiera uno", añadió Parra a periodistas.

Según el director de Tránsito, más de 9,2 millones de vehículos se han movilizados por las carreteras colombianas durante la Semana Santa.

"Proyectamos que el día de hoy se movilicen 1,8 millones de vehículos", añadió.

El Gobierno proyectó la movilización de 12 millones de viajeros durante la Semana Santa, entre desplazamientos internos y flujos internacionales, en una de las temporadas de mayor dinámica turística de Colombia.

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De acuerdo con proyecciones basadas en cifras oficiales, se estimaba que cerca de 10,8 millones de pasajeros se movilizaran por vía terrestre durante la Semana Santa, lo que representaría un crecimiento del 7 % frente a 2025.

En el transporte aéreo, se preveía el desplazamiento de unos 1,9 millones de viajeros, con un aumento estimado de entre el 3 % y el 4 %, según datos de entidades del sector.

Estas cifras consolidan la Semana Santa como uno de los principales picos de movilidad del país y reflejan la dinámica del turismo interno, así como la llegada y salida de viajeros internacionales durante la temporada.