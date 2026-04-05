Aliados piden a Kiev que suspenda ataques a refinerías rusas por aumento precios del crudo

Según recogen medios ucranianos como The Kyiv Independent, Kirilo Budánov, el jefe de gabinete del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo a la agencia Bloomberg que Kiev ha recibido solicitudes de aliados para detener su campaña de ataques contra la infraestructura energética en territorio ruso por el incremento de precios.

"Respondamos a esto de forma diplomática. Estamos recibiendo ciertas señales al respecto", afirmó Budánov, sin ofrecer más detalles ni revelar los países que han pedido a Ucrania esta pausa.

Ucrania ha intensificado en las últimas semanas sus ataques con drones de largo alcance a la infraestructura energética en Rusia.

La última vez anoche en la región de Nizhni Nóvogorod, a unos 350 kilómetros al este de Moscú, donde sus drones impactaron contra dos refinerías en la región de Nizhni Nóvgorod, a unos 350 kilómetros al este de Moscú) y un oleoducto en la región de Leningrado, a orillas del mar Báltico.

Kiev considera estas instalaciones objetivos militares legítimos porque abastecen a las tropas rusas y permiten al Kremlin financiar la maquinaria bélica.

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A finales de marzo también atacó una refinería de petróleo en Sarátov, que procesa petróleo y produce combustibles y lubricantes utilizados para las necesidades del Ejército ruso. Es una de las más antiguas de Rusia y en 2023 su volumen de procesamiento alcanzó los 4,8 millones de toneladas.

También atacó en marzo la tercera refinería rusa más grande, en Kirishi, también en la región de Leningrado.

Minimizar la capacidad de Rusia para exportar petróleo es una parte crucial para Ucrania, especialmente después de que Estados Unidos relajara temporalmente las sanciones a las ventas de petróleo ruso debido a las interrupciones en el estrecho de Ormuz.

Según el Instituto KSE, el repentino aumento de los precios mundiales del combustible podría impulsar significativamente la economía rusa después de que sus ingresos petroleros se redujeran a la mitad en los dos primeros meses de 2026 y las finanzas estatales se vieran sometidas a una presión cada vez mayor.

Según el escenario menos optimista para Ucrania, Rusia podría obtener hasta 252.000 millones de dólares en ingresos adicionales en 2026, incluidos 151.000 millones de dólares de ingresos presupuestarios adicionales.