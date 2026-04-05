Ataque de un dron hunde un buque mercante ruso en mar de Azov y causa al menos un muerto

"Nueve tripulantes, todos ciudadanos rusos, fueron encontrados en tierra. Uno de ellos, un primer oficial nacido en 1991, falleció. Se desconoce el paradero de los otros dos tripulantes", comunicó el gobernador prorruso de la región ucraniana ocupada de Jersón, Volodímir Saldo.

El barco transportaba trigo y se encontraba frente a la costa de Jersón.

"Los residentes locales fueron los primeros en prestar ayuda, encontrándose con la tripulación y asistiéndolos en tierra hasta la llegada de los servicios de emergencia", añadió Saldo.

Según la agencia TASS, el buque, que se encontraba a 300 millas al norte del estrecho de Kerch, fue alcanzado por un dron.

Este sábado las autoridades rusas comunicaron que un dron ucraniano golpeó otro barco mercante de bandera extranjera que se encontraba a varios kilómetros de la costa de la región rusa de Rostov.

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Esta mañana el Ministerio de Defensa ruso comunicó haber rechazado un ataque con 87 drones ucranianos durante la noche.