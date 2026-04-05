Bandidos en Nigeria matan a siete personas y secuestran a 150 en el noroeste del país

"Decenas de bandidos atacaron las comunidades de Kurfa Danya y Kurfan Magaji, en la zona de Bukuyyum, la noche del jueves, así como otros asentamientos, y asesinaron a siete personas", declaró el secretario de la Coalición de la Sociedad Civil de Zamfara, Arrahiru Mohammed.

Los atacantes irrumpieron en numerosas motocicletas y dispararon "indiscriminadamente", secuestraron al menos a 150 personas, "en su mayoría mujeres y niños", arrasaron viviendas y robaron el ganado de estas poblaciones.

"Dejaron a las comunidades sumidas en el dolor. El Gobierno debe actuar con decisión ante esta situación, no podemos seguir así. No podemos seguir viendo cómo los bandidos invaden nuestras comunidades y masacran a nuestra gente a su antojo. Debemos actuar ya", concluyó Mohammed.

El portavoz de la policía estatal, Yazidi Abubakar, confirmó a EFE el ataque, pero sin especificar el número de fallecidos ni de personas secuestradas.

"Sí, hubo un ataque en Bukuyyum en el que secuestraron a muchas personas. Todavía no tenemos todos los detalles, pero estamos tomando las medidas necesarias para capturar a los responsables y rescatar a las víctimas", explicó Abubakar.

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Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto.