Cardenal venezolano cree que recuperación económica y elecciones deben ir "a la par"

"No es que una cosa primero y otra después, hay que ir a la par, no basta simplemente con decir mejores condiciones económicas", señaló Porras durante una entrevista con el canal privado Venevisión.

El cardenal señaló que hay una serie de pasos que se deben ir dando "que son complejos" para poder llegar a una elección, pero necesarios, como el restablecimiento de los derechos políticos para que los ciudadanos puedan decidir por sí mismos a qué partido votar.

Además, dijo que se puede hablar de mejores condiciones económicas pero "¿Con qué base jurídica, con qué respeto del otro?".

Por su postura frente al país, el sacerdote recibió cuestionamientos por parte del Gobierno venezolano, en particular del presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, y de su sucesor, Nicolás Maduro.

En diciembre pasado, Porras denunció que su pasaporte fue anulado por funcionarios cuando intentaba viajar desde el Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

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El martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que el proceso de transición y las elecciones deben llegar a Venezuela pero pide paciencia recordando que hace apenas tres meses ocurrió la captura de Maduro.

"Finalmente debe haber una fase de transición" en el país suramericano, apuntó Rubio durante una entrevista con el periodista Sean Hannity en la cadena Fox News.

El secretario de Estado agregó que Venezuela merece "elecciones libres y justas" pero pidió "ser pacientes" para llegar a ese punto, recordando que hace solo tres meses se iniciaron las relaciones con Caracas cuando Delcy Rodríguez asumió la presidencia de forma interina por la captura de Maduro en Caracas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses.

Las declaraciones de Rubio sucedieron horas después de haberse reunido en Washington con la líder de la oposición venezolana Maria Corina Machado en Washington.