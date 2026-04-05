Cuatro heridos y un incendio en un puerto de Emiratos Árabes por metralla de misil iraní

Los hechos ocurrieron en el emirato de Sharja, al sur de Dubái, donde "un ciudadano nepalí resultó gravemente herido. También tres pakistaníes sufrieron heridas leves a moderadas por la caída de metralla tras una intercepción exitosa por los sistemas de defensa antiaérea", dijo la Oficina de Prensa gubernamental.

Indicó que el ataque iraní provocó asimismo un incendio en el puerto Khor Fakkan de Sharja, que "fue controlado" después de que "los equipos de respuesta de emergencia actuaran con rapidez y eficacia ante el incidente".

EAU anunció este domingo la suspensión de las operaciones en la importante planta petroquímica de Borouge, en la capital emiratí, Abu Dabi, por la producción de varios incendios en el lugar tras la caída de escombros de un misil iraní "interceptado con éxito".

Según el ministerio de Defensa emiratí, las defensas aéreas del país árabe han interceptado un total de 507 misiles balísticos, 24 misiles de crucero y 2.191 drones iraníes" desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán hace más de un mes.

De ese total, solo hoy las defensas aéreas del país árabe interceptaron nueve misiles balísticos, un misil de crucero y 50 drones lanzados por Irán, según el citado departamento emiratí.

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Desde inicio de la guerra, Irán ataca con misiles y drones instalaciones civiles, incluidas refinerías y yacimientos de petróleo y gas en EAU, así como en otros países árabes del Golfo, en especial Catar, Kuwait y Arabia Saudí, por ser aliados de Washington y por acoger en su territorio bases militares estadounidenses.