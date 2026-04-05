Dos detenidos por el ataque contra la embajada de Emiratos Árabes en Damasco

En un comunicado, el citado departamento identificó con las iniciales a los dos detenidos y aseguró que "se ha comprobado su implicación en el ataque a la embajada" de EAU, y que las autoridades iniciaron "de inmediato los procedimientos legales necesarios" en su contra.

La nota reiteró que "cualquier ataque contra misiones diplomáticas constituye una línea roja que no puede tolerarse" y afirmó que las autoridades sirias "nos mantendremos vigilantes y firmes en la protección de estas misiones y en el respeto de las normas diplomáticas".

El ataque a la embajada emiratí fue condenado por varios países árabes, así como por el Gobierno de EAU.

El presidente sirio, Ahmed al Shara, mantuvo hoy una conversación telefónica con su homólogo emiratí, Mohamed bin Zayed, con quien abordó "las profundas relaciones fraternales que unen a ambos países", según fuentes oficiales sirias.

Sin embargo, ninguno de los dos países hicieron referencia a los motivos de estas protestas.

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Un grupo de manifestantes realizaban desde hacía dos días antes del ataques una sentada frente a la embajada emiratí en la capital siria exigiendo la liberación de Issam al Buwaydani, detenido en EAU durante meses sin cargos.

Al Buwaydani, conocido por su nombre de guerra Abu Hammam, fue detenido hace un año en el aeropuerto de Dubái cuando intentaba dejar el país.

El militar asumió el liderazgo del grupo militante Yaish al Islam (Ejército del Islam) tras la muerte de su fundador, Zahran Alloush, en 2015, y ocupó un alto cargo en el Ministerio de Defensa de Siria tras el derrocamiento de Bachar al Asad en diciembre de 2024.