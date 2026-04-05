Drones ucranianos impactaron contra tres infraestructuras petrolíferas en Rusia

"Los restos (de un dron derribado) que cayeron dañaron dos instalaciones de Lukoil, provocando incendios posteriores. El fuego ya está controlado", comunicó el gobernador de Nizhni Nóvgorod, Gleb Nikitin, citado por TASS.

El gobernador explicó que rechazaron 30 drones ucranianos que atacaron el distrito industrial donde se encontraban las refinerías.

Además, en la misma región fue dañada una central termoeléctrica y varios edificios residenciales.

Por su parte, el gobernador de Leningrado, Alexandr Drozdenko, informó que un dron abatido cayó sobre un oleoducto cerca de la ciudad de Primorsk.

"Esta mañana, las fuerzas de defensa aérea derribaron 19 drones sobre la región de Leningrado", añadió.

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El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, señaló que un dron ucraniano impactó contra un minibus, donde resultaron heridas siete personas.

"En la aldea de Zamostye, en el distrito de Graivoron, un dron enemigo atacó un minibús blindado utilizado para transportar civiles al trabajo. Siete personas resultaron heridas", escribió a través de la aplicación nacional MAX.

El Ministerio de Defensa comunicó que durante la noche abatieron un total de 87 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Nizhni Nóvgorod, Kursk, Oriol, Tambov, Kaluga, Penza, Ulianovsk, Tver, Leningrado, Mordovia y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Las autoridades regionales de Kursk informaron de que en las últimas 24 horas fueron derribados 48 drones en su territorio.

El Ministerio de Defensa ruso ya no publica el total de drones derribados en cada región.