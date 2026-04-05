El ejército de Nigeria rescata a 31 secuestrados en ataques contra dos iglesias

"La presión ejercida por las tropas obligó a los terroristas a abandonar a 31 rehenes, entre ellos una víctima herida que actualmente recibe atención médica", publicó el ejército en su cuenta de la red social X.

Además, lamentó la muerte cinco civiles "asesinadas por los terroristas", quienes también sufrieron "numerosas bajas" durante el enfrentamiento.

"Las tropas han intensificado las operaciones de persecución para localizar a los fugitivos en sus escondites, con un esfuerzo continuo para rescatar a los rehenes restantes y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia", añadió el ejército.

Los fieles rescatados fueron capturados en la Primera Iglesia ECWA, en Ariko, donde un grupo de hombres armados también asaltó la Iglesia Católica de San Agustín, unas acciones en las que mataron a siete personas y secuestraron a un número no confirmado.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, y a las que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

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A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto.