España agradece a Egipto su mediación para el cese de la guerra de Irán

Durante la conversación, ambos ministros abordaron también la crítica situación en Gaza, Cisjordania y Líbano, según señala Albares en su cuenta de la red social X.

La guerra en Irán, desencadenada el pasado 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel, ha provocado una crisis en todo Oriente Medio, con ataques iraníes a distintos países de la región y el cierre por parte iraní del estrecho de Ormuz, punto clave para el transporte internacional de petróleo y gas.

Otra derivada de esta crisis es el ataque de Israel al sur del Líbano. Este domingo, el presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que su Gobierno continúa los contactos para abrir negociación con Israel con el fin de frenar la guerra "sin sentido" y evitar que "haga en el sur libanés lo que ha hecho en (la franja palestina de) Gaza".

Asimismo, el responsable de la diplomacia española aprovechó para trasladar a Abdelaty su condena por los cánticos racistas en el partido amistoso internacional entre España y Egipto celebrado en Barelona el martes 31 de marzo, que "no representan al conjunto de la sociedad española ni los valores del deporte", como recalca Albares.

Y concluye: "España es un país tolerante y plural, que rechaza el racismo y la violencia".