España traslada su solidaridad a Catar ante ataques de Irán y reclama que paren

"Exigimos desescalada", aseguró Albares.

En un mensaje a través de X, el ministro informó de que ha abordado la situación en Oriente Medio y el cierre del estrecho del Ormuz con su homólogo en Catar, el emir Tamim bin Hamad Al Thani, y defendió que es necesario preservar las infraestructuras civiles y energéticas.

El pasado miércoles, el Ministerio de Defensa catarí denunció un ataque iraní con tres misiles, dos de los cuales fueron interceptados con éxito por las fuerzas armadas cataríes, mientras que el tercero impactó contra un petrolero de QatarEnergy en aguas territoriales del país sin causar víctimas.

Horas antes, la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés) había reportado que un buque cisterna fue alcanzado por dos proyectiles a unas 17 millas náuticas al norte de Ras Laffan (Catar) sin poder confirmar el origen del ataque.