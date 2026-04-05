Fallece el exsecretario general de la Caricom Roderick Rainford

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y Caricom expresaron en las últimas horas sus condolencias y destacaron la contribución de Rainford en impulsar la integración regional.

Rainford ocupó distintos cargos en el Gobierno de Jamaica hasta convertirse en secretario general de Caricom, puesto que desempeñó desde 1983 hasta 1992.

Tras dirigir Caricom, una organización de integración caribeña fundada en 1973, fue designado gobernador del Banco Central de Jamaica.

Licenciado en Economía por la Universidad de las Indias Occidentales, también realizó estudios en la Universidad de Oxford y obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Toronto.

En sus redes sociales, Holness destacó que Rainford sirvió a Jamaica y al Caribe "con integridad y fortaleza" y que su labor contribuyó a la creación de instituciones que siguen guiando a la región en la actualidad.

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"Como secretario general de Caricom, desempeñó un papel fundamental en el fomento de la cooperación regional, y su liderazgo como gobernador del Banco de Jamaica reflejó su profundo conocimiento del desarrollo económico y la gobernanza", afirmó.

Por su parte, Caricom recordó en su comunicado que Rainford dirigió la Secretaría de la organización caribeña durante "un período de gran inestabilidad mundial", marcado por crecientes tensiones de la Guerra Fría que impactaron negativamente a la región.

"Con serenidad y dignidad, recurrió a su vasta experiencia diplomática y académica para guiar la integración regional por un camino firme", subrayó Caricom, que le condecoró con la Orden de la Comunidad del Caribe en 2024.

La organización citó entre sus logros la Declaración de Grand Anse de 1989, que sentó las bases del Mercado y Economía Únicos de Caricom, la negociación del marco para el Fondo de Inversiones del Caribe, la revitalización del Festival Caribeño de las Artes, y su gestión para proteger el medioambiente.

"Creía firmemente en los beneficios de la integración económica y funcional para impulsar el desarrollo regional y, sobre todo, para mejorar el bienestar de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida", agregó la nota.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.