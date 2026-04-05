Hallan explosivos cerca en las inmediaciones de un gasoducto serbio

"Nuestras unidades encontraron explosivos de gran poder destructivo y las mechas necesarias para su activación", dijo el mandatario a la prensa local durante una visita a las obras en curso para la Expo 2027 que tendrá lugar en Belgrado.

Las autoridades han abierto una investigación después de que agentes del Ejército y la Policía hallaran dos mochilas y dos grandes paquetes de explosivos con detonadores en la localidad de Kanjiza, fronteriza con Hungría, precisó la televisión pública RTS.

Los explosivos fueron descubiertos no muy lejos del asentamiento de Velebit, a unos cientos de metros del gasoducto 'Balkan Stream', una extensión del 'TurkStream' que transporta gas natural ruso atravesando Turquía y Bulgaria, y abastece gran parte de Serbia y de Hungría.

"El ejército, los servicios de contrainteligencia y la Agencia de Seguridad Militar reaccionaron de inmediato para proteger la estación compresora y el gasoducto", subrayó Vucic ante las cámaras de la televisión pública RTS.

Hasta el momento no hay información sobre el origen de los explosivos o sobre quién puede haberlos colocados en ese lugar.

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"Hay ciertas pistas de las que no puedo hablar. Hay una gran extensión de terreno, también un gran lago, así que la búsqueda se prolongó durante mucho tiempo y los helicópteros fueron de gran ayuda. Pero los juegos geopolíticos no nos dejarán en paz y por eso debemos demostrar nuestra máxima capacidad de combate. Actuaremos con contundencia contra cualquiera que crea que amenaza la infraestructura vital de la República de Serbia", subrayó el presidente.

Añadió que se ha reforzado la protección de las instalaciones energéticas clave y que se están tomando todas las medidas necesarias para prevenir posibles amenazas.

Además, Vucic reveló que hoy mismo llamó por teléfono al primer ministro húngaro, Viktor Orban, para hablar de esta situación, dado que un eventual ataque a la citada infraestructura gasística podría desatar una grave escasez de gas tanto en Hungría como en el norte de Serbia.

Por su parte, Orbán confirmó la conversación y anunció la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo de Defensa para la tarde de este domingo.

"Acabo de colgar el teléfono con el presidente serbio Aleksandar Vucic (...) Una investigación está en marcha. He convocado a un Consejo de Defensa extraordinario esta tarde", escribió el líder ultranacionalista en redes sociales.

El incidente se produce a una semana de las elecciones legislativas en Hungría, unos comicios considerados cruciales ya que podrían poner fin a los 16 años de poder con mayorías absolutas que ostenta el conservador partido Fidesz de Orbán.

En la intensa campaña electoral, el mandatario húngaro ha arremetido reiteradamente contra Ucrania, acusando a Kiev de intentar perturbar la seguridad energética de Hungría, un socio de la UE que, al igual que Eslovaquia, continúa importando gas ruso.